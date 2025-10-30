Памятник Пушкину в центре Одессы могут готовить к демонтажу

Памятник писателю Александру Пушкину в центре Одессы могут готовить к демонтажу. Об этом сообщила газета «Думская».

Сообщается, что памятник уже законсервировали фанерой, табличку еще не убрали, но тоже спрятали.

Ранее на Украине снесли последний памятник Ленину. Сообщается, что памятник был демонтирован после обращения организации к местным властям.

До этого бывший мэр Одессы Геннадий Труханов устроил скандал с военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) после вопроса о памятнике Пушкину. Градоначальник заявил, что не считает писателя символом русской культуры.