В Хмельницкой области снесли последний памятник Ленину на Украине

В селе Рудковцы Хмельницкой области местные власти демонтировали последний памятник Владимиру Ленину на Украине. Об этом сообщила украинская общественная организация «Деколонизация. Украина» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что памятник был демонтирован после обращения организации к местным властям. Глава села Новая Ушица Анатолий Олейник сообщил, что демонтаж завершило коммунальное предприятие, на чью территорию был вывезен памятник.

Ранее советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что представители советской власти были более компетентными относительно вопросов проведения государственной политики, чем нынешние чиновники, занимающие посты в Киеве. Он также охарактеризовал действующего президента Владимира Зеленского как театрального и провинциального шоумена.

До этого президент России Владимир Путин объяснил ликвидацию СССР желанием властей быть в одной цивилизации со странами Запада. Он также отметил, что страны Европы не собирались считаться с интересами России после распада Союза.