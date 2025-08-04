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19:25, 4 августа 2025Бывший СССР

На Украине снесли последний памятник Ленину

В Хмельницкой области снесли последний памятник Ленину на Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Wikipedia

В селе Рудковцы Хмельницкой области местные власти демонтировали последний памятник Владимиру Ленину на Украине. Об этом сообщила украинская общественная организация «Деколонизация. Украина» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что памятник был демонтирован после обращения организации к местным властям. Глава села Новая Ушица Анатолий Олейник сообщил, что демонтаж завершило коммунальное предприятие, на чью территорию был вывезен памятник.

Ранее советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что представители советской власти были более компетентными относительно вопросов проведения государственной политики, чем нынешние чиновники, занимающие посты в Киеве. Он также охарактеризовал действующего президента Владимира Зеленского как театрального и провинциального шоумена.

До этого президент России Владимир Путин объяснил ликвидацию СССР желанием властей быть в одной цивилизации со странами Запада. Он также отметил, что страны Европы не собирались считаться с интересами России после распада Союза.

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