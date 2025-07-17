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03:17, 17 июля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о силе СССР

Соскин: Украинские власти гораздо менее компетентны, чем управленцы эпохи СССР
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Представители советской власти были более компетентными относительно вопросов проведения государственной политики, чем нынешние чиновники, занимающие посты в Киеве. Таким мнением поделился советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

В качестве примера он привел своего преподавателя по экономике. Соскин считает, что раньше в целом люди были умнее, а сейчас таких «вообще близко нет».

«Я вспоминаю, как этих кнопкодавов, слуг народа, собрали в этом Трусковце, в каком-то закрытом отеле. <…> Учили их, потому что они вообще ничего не понимали», — отметил бывший советник Кучмы.

По его мнению, сейчас у власти на Украине находятся некомпетентные кадры. Соскин охарактеризовал действующего президента Владимира Зеленского как театрального и провинциального шоумена.

Ранее в Киеве указали на радикальное изменение в правительстве. Примечательно, что Соскин обратил внимание на то, что в связи с кадровыми перестановками в новом составе кабмина нет вице-премьера по европейской интеграции, а значит «он уже и не нужен».

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