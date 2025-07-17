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01:59, 17 июля 2025Бывший СССР

В Киеве указали на радикальное изменение в правительстве

Соскин: Европа ничего не хочет делать для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Украины разочарованы последними действиями Европы, поэтому будут искать нового покровителя. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он указал на радикальное изменение в украинском правительстве. В частности, отметил Соскин, в новом составе кабмина нет вице-премьера по европейской интеграции. «Видимо он уже и не нужен, в Евросоюз же не вступаем», — сказал он.

По мнению Соскина, Европа ничего не хочет делать для Украины. Он напомнил, что Европейский союз не одобрил новый пакет санкций против России.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пояснил, что Братислава не поддержала новые санкции против России из-за желания защитить собственные национальные интересы. Он добавил, что Словакию интересует вопрос компенсации ущерба, связанного с планами Евросоюза отказаться от российского газа.

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