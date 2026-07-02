Россия направила Швеции ноту после атаки на посольство

Посол Беляев: Россия направила ноту в МИД Швеции после атаки на посольство

Россия направила ноту в Министерство иностранных дел Швеции в связи с очередной атакой дронов с краской на здание дипмиссии в стране. Об этом заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев, сообщает ТАСС.

«Мы направляем в шведский МИД ноту по этому случаю и в очередной раз выражаем надежду, если не сказать требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследовани», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что дроны атаковали посольство в Швеции, один из них сбросил контейнер с красной краской. Отмечается, что второй беспилотник, к которому была прикреплена имитация взрывного устройства, упал на территорию в непосредственной близости от здания дипучреждения.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посла Швеции вызовут во внешнеполитическое ведомство. «В связи с атакой на посольство России в Швеции планируется вызов посла Швеции в Москве в МИД России», — заявила она.