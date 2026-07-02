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18:52, 2 июля 2026Мир

Посла Швеции вызовут в МИД России

Захарова: Посла Швеции вызовут в МИД России в связи с атакой на посольство
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Посла Швеции вызовут в МИД России в связи с атакой на российское посольство в Стокгольме. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В связи с атакой на посольство России в Швеции планируется вызов посла Швеции в Москве в МИД России», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что дроны атаковали посольство в Швеции, один из них сбросил контейнер с красной краской. Отмечается, что второй беспилотник, к которому была прикреплена имитация взрывного устройства, упал на территорию в непосредственной близости от здания дипучреждения.

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