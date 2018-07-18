Россия обещала помочь Трампу сдержать слово

Москва поможет президенту США Дональду Трампу с налаживанием двухсторонних отношений. Об этом заявил журналистам на брифинге в МИД посол России Анатолий Антонов, передает «Интерфакс».

«Я думаю, что ему [Трампу] будет очень сложно. По крайней мере, мы попытаемся помочь, насколько мы можем, американским коллегам», — отметил дипломат. По его словам, для того чтобы «сдвинуть с мертвой точки огромные глыбы противоречий», необходимо начать с небольших совместных проектов.

Антонов также рассказал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ни о чем секретном не договаривались. «Владимир Владимирович все рассказал, никаких секретных договоренностей, насколько я знаю, из тех встреч, которые проходили в Хельсинки, не было. Они были озвучены четко и ясно», — пояснил он.

Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Переговоры продлились почти четыре часа.

По их итогам Трамп возложил вину за ухудшение отношений на обе стороны. Американский лидер также указал, что дипломатия куда лучше вражды и конфликтов и встреча — начало длительного процесса, а отношения Москвы и Вашингтона начали меняться.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!