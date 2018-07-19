Трамп возложил на Путина «личную ответственность» за вмешательство в выборы в США

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин лично несет ответственность за якобы вмешательство России в американские выборы в 2016 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

Отвечая на соответствующий прямой вопрос журналиста, хозяин Белого дома заявил, что, «поскольку президент России отвечает за свою страну, то Путин как лидер ответственен и за вмешательство. Точно так же, как считаю себя ответственным за происходящее в США. Так что, определенно, да», — сказал он.

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Трамп добавил, что во время саммита в Хельсинки он «дал Путину понять, что Вашингтон не может допустить повторения случившегося».

Ранее 18 июля во время выступления в Белом доме Трамп сказал, что полностью доверяет американским спецслужбам. Перед этим он признал вмешательство России в президентские выборы в 2016 году и пообещал жестко предотвращать любые подобные попытки в будущем.

16 июля во время встречи с президентом России Владимиром Путиным американский лидер сообщил, что в скандале с российским вмешательством в выборы США виноваты обе стороны. Тогда он уточнил, что не видит доказательств присутствия «российского следа» в выборах, Кремль также заявляет о непричастности.

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