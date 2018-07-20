Глава нацразведки США удивился приглашению Путина в Вашингтон

Глава национальной разведки США Дэниэл Коутс удивился, когда узнал об указании президента США пригласить российского лидера Владимира Путина в Вашингтон. Об этом сообщает NBC News.

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Услышав от модератора на Аспенском форуме по безопасности эту новость, Коутс попросил повторить это еще раз, уточнил, не ослышался ли он, после чего со смехом сказал: «Ладно. Это будет нечто особенное». Он заявил, он не знал об этой задумке Трампа.

19 июля Дональд Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Джона Болтона пригласить Путина. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, обсуждение визита, который, предположительно, состоится осенью, уже началось.

Ранее 19 июля Трамп заявил, что ждет новой встречи с Владимиром Путиным. «Я жду нашей второй встречи, чтобы можно было начать реализацию ряда вещей из того объема, который мы обсудили, в том числе противодействие терроризму, безопасность Израиля, ядерное нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие», — указал американский президент.

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