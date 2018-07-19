Трамп отказал Путину в допросе американцев и захотел допросить россиян

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского коллеги Владимира Путина о возможности допроса ряда граждан на взаимной основе, но рассчитывает на то, что 12 россиян прибудут в США на допрос. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает The Hill.

Материалы по теме «Русский — это угроза» Кто сделал Америку главным врагом России

«Трамп отклоняет искреннее предложение Путина. Мы надеемся, что президент Путин позволит обвиненным россиянам прибыть в Соединенные Штаты, чтобы доказать их вину или невиновность», — заявила она.

Российская сторона хотела бы допросить главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, заочно осужденного в России, а также бывшего посла США в России Майкла Макфола. США, в свою очередь, заинтересованы в получении 12 россиян, которых назвали разведчиками и предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году.

Путин предложил американскому следствию принять участие в допросе россиян на саммите в Хельсинки 16 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!