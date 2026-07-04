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21:31, 4 июля 2026Россия

Массированный удар по Белгороду назвали самым масштабным с начала СВО

Шуваев назвал удар по Белгороду самым масштабным с начала СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев назвал массированный удар по Белгороду самым масштабным с начала специальной военной операции.

«По консолидированной оценке специалистов, впервые с начала специальной военной операции враг нанес массированный удар такого масштаба по объектам жизнеобеспечения», — уточнил он.

Шуваев сообщил, что второй день подряд, начиная с утренней атаки 3 июля, аварийные бригады непрерывно работают над восстановлением энергоснабжения и подачи воды. Во многих районах Белгорода и округа оно уже восстановлено. Врио губернатора пообещал вернуть свет и воду во все дома в течение дня.

В ночь на 4 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной ракетный удар по Белгороду. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры, возникли перебои с электро- и водоснабжением. На местах работают аварийные бригады и устраняют все последствия.

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