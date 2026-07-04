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21:21, 4 июля 2026Россия

В российском регионе во время урагана погиб ребенок

Мэр Арзамаса Щелоков: В Нижегородской области во время урагана погибла девочка

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Арзамасе Нижегородской области во время урагана погиб ребенок, об этом сообщил мэр российского города Александр Щелоков в Telegram.

«Большое горе! Погибла маленькая девочка в Выездном. Упала часть конструкций дома на крышу. Соболезнования родным и близким», — написал он.

Щелоков добавил, что в городе зафиксированы многочисленные нарушения электроснабжения из-за ураганного ветра и падения деревьев, в некоторых частных домах в селах повреждены крыши.

В конце июня в селе Большой Куяш Челябинской области ураган снес купол с храма Покрова Пресвятой Богородицы, построенного 200 лет назад.

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