В российском регионе во время урагана погиб ребенок

Мэр Арзамаса Щелоков: В Нижегородской области во время урагана погибла девочка

В Арзамасе Нижегородской области во время урагана погиб ребенок, об этом сообщил мэр российского города Александр Щелоков в Telegram.

«Большое горе! Погибла маленькая девочка в Выездном. Упала часть конструкций дома на крышу. Соболезнования родным и близким», — написал он.

Щелоков добавил, что в городе зафиксированы многочисленные нарушения электроснабжения из-за ураганного ветра и падения деревьев, в некоторых частных домах в селах повреждены крыши.

В конце июня в селе Большой Куяш Челябинской области ураган снес купол с храма Покрова Пресвятой Богородицы, построенного 200 лет назад.

