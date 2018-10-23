США предостерегли Россию от дружбы с Ираном

В интересах России не помогать Ирану обходить американские санкции. Об этом заявил источник в администрации президента США Дональда Трампа, пишет Financial Times.

По словам высокопоставленного чиновника, Иран может предложить Москве продавать свою нефть на мировом рынке, что позволит Тегерану избежать введенные Вашингтоном ограничения. «Я бы не рекомендовал России делать это», — отметил собеседник издания.

Отмечается, что США пытаются убедить и другие страны сократить торговые отношения с Ираном.

О том, что Россия готова помочь Ирану обойти американские санкции, 15 октября сообщали израильские СМИ. По информации журналистов, после вступления в силу антииранских санкций топливо будет поставляться на нефтеперерабатывающие заводы в России, а уже оттуда — конечным покупателям. Тегеран при этом будет получать оплату от Москвы.

Предполагается, что поставки из Ирана будут осуществлять через Каспийское море. В схеме планируется также задействовать европейские страны, говорится в документах МИД Израиля.

Новый пакет американских санкций против Ирана вступит в силу в ноябре. Ограничения будут распространяться на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

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