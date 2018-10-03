США перестали дружить с Ираном

Вашингтон вышел из Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах с Ираном от 1955 года. Об этом заявил в среду, 3 октября, госсекретарь США Майкл Помпео, пишет Financial Times.

«Мы должны были выйти из него еще несколько десятилетий назад», — сказал он.

Помпео добавил, что американская сторона недовольна постановлением, которое вынес Международный суд ООН (МС) по обращению Ирана. «Мы разочарованы тем, что суд не признал, что он не имеет юрисдикции для вынесения какого-либо решения по [антииранским] санкциям США», — подчеркнул он.

Госсекретарь также указал, что Иран злоупотребляет МС «в политических и пропагандистских целях», а его претензии — абсурдны.

Материалы по теме Лучше сделки хуже нет Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов

Тегеран обратился в Международный суд ООН после того, как США вышли из соглашения по иранской ядерной программе. Иран требует признать, что Вашингтон нарушил обязательства Договора о дружбе, а также отменить все введенные санкции. 3 октября суд потребовал приостановить действие части ограничительных мер на период проведения разбирательства.

В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе. Эта сделка накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!