ВС РФ взяли под контроль 4 населенных пункта в Харьковской области и село в ДНР

Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили четыре населенных пункта в Харьковской области и одно село в ДНР. Об этом сообщило Минобороны в мессенджере «Макс».

Известно, что подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, установив контроль над Шийковкой, Новым Миром, Чернещиной и Дружелюбовкой. На этом

Кроме того, солдаты «Центра» улучшили тактическое положение и взяли под контроль Василевку в Донецкой народной республике (ДНР). Всего за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 310 военных, десять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что армия Россия полностью взяла под контроль Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.