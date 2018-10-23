Кремль анонсировал встречу Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа предварительно назначена на 11 ноября. Она пройдет в Париже, сообщает РИА Новости.

«В ходе консультаций с представителями нашей внешнеполитической и военно-политической команды была достигнута предварительная договоренность о возможности проведения контакта двух президентов в Париже на мероприятиях в связи со столетием окончания Первой мировой войны, и эту договоренность наш президент подтвердил в ходе своей беседы с [советником президента США по национальной безопасности Джоном] Болтоном», — цитирует агентство помощника российского лидера Юрия Ушакова.

По его словам, двусторонняя встреча состоится после торжественных мероприятий. Он подчеркнул, что ее длительность будет зависеть от самих лидеров.

Помощник Путина также заявил, что во время переговоров с Болтоном обсуждались некоторые вопросы о дальнейших контактах на высшем уровне. Отмечалось, что у Путина и Трампа будут и другие возможности встретиться, однако пока конкретная договоренность есть лишь о встрече в Париже.

22 октября Болтон приехал в Россию, чтобы обсудить российско-американские отношения и продолжить диалог, который состоялся в Хельсинки между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

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