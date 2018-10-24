В Кремле порассуждали о поездке Путина в США

Президент России Владимир Путин готов посетить США с визитом, но конкретных решений по этому вопросу пока нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 24 октября.

«В целом, тема возможных обменов визитами действительно рефреном затрагивалась, но пока каких-то конкретных решений на этот счет нет. Пока, как вы знаете, во главу угла сейчас встало 11 ноября — возможная встреча двух президентов в Париже на полях многосторонних мемориальных мероприятий, которые там будут проходить. Сейчас предстоит начать готовить эту встречу», — сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, готова ли российская сторона обсуждать визит Путина в Вашингтон.

Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов России и США предварительно назначена на 11 ноября в Париже.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. В целом, включая беседу тет-а-тет, она продлилась почти четыре часа. Стороны заявили, что остались довольны переговорами.

Последний государственный визит в США Путин совершил в ноябре 2001 года. Тогда страну возглавлял Джордж Буш.

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