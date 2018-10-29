Названа главная цель встречи Путина и Трампа

Главной задачей президента России Владимира Путина на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом будет обмен мнениями, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 29 октября.

«Главная цель — это сверить часы. У президентов России и США традиционно очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями, по-прежнему очень много вопросов, касающихся стабильности, тем более в контексте озвученного намерения Соединенных Штатов Америки выйти из ДРСМД», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что президенты обсудят и российско-американские отношения.

23 октября стало известно, что встреча двух лидеров предварительно назначена на 11 ноября в Париже. Беседа состоится после праздничных мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Ожидается, что в торжестве примут участие лидеры 50 стран.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. В целом, включая беседу тет-а-тет, она продлилась почти четыре часа. Стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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