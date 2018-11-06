Кремль прокомментировал сомнения Трампа во встрече с Путиным

Президент России Владимир Путин не сможет провести в Париже полноценную встречу с президентом США Дональдом Трампом из-за плотного графика мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал «Интрефаксу» сомнения Трампа по поводу предстоящей встречи президентов.

«В Париже, действительно, скорее всего обстоятельной встречи не получится. График многостороннего мероприятия, посвященного столетию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести», — сказал Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что главы двух государств проведут короткую встречу «на ногах» и определятся, когда пройдут переговоры в полноценном формате.

Ранее 5 ноября Дональд Трамп усомнился в том, что сможет встретиться с Путиным в Париже 11 ноября. Вместе с тем американский президент подтвердил встречу с российским коллегой на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

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