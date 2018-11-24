Испания согласилась поддержать Brexit

Испания не будет блокировать сделку по выходу Великобритании из Европейского союза из-за вопроса Гибралтара. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает AFP.

«Я только что сообщил королю, что Испания достигла соглашения по Гибралтару. Завтра состоится заседание Европейского Совета. Европа и Соединенное Королевство приняли требования Испании. Испания отменила вето и будет голосовать за Brexit», — сказал Санчес в субботу, 24 ноября.

Глава Европейского совета Дональд Туск сказал, что сделка снизит «риски и потери» от выхода Британии из Евросоюза. «Хотя в этот день ни у кого не будет причин для счастья, я хотел бы подчеркнуть одну вещь: в этот критический момент 27 членов ЕС прошли тест на единство и солидарность», — сказал Туск.

Ранее Санчес заявлял, что Мадрид может блокировать соглашение по выходе Британии из ЕС, если в нем не будет прописан статус Гибралтара — британской территории на Пиренейском полуострове.

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