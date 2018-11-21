Рост депрессивных настроений у британцев связали с Brexit

В Великобритании врачи стали выписывать пациентам больше антидепрессантов после референдума о выходе страны из Евросоюза. К такому заключению пришли ученые, пишет The Independent.

Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что с июня 2016 года, когда прошло голосование, рецепты на антидепрессанты стали выдавать на 13,4 процента чаще, чем другие препараты.

Лекарства, которые за последние годы становились все более популярными, наоборот, стали прописывать реже. Точных причин такого спада выявить не удалось.

«Выводы можно сделать любые», — говорит автор исследования доктор Сотирис Вандорос. Несмотря на то что не удалось выяснить, почему именно британцам стали чаще выписывать антидепрессанты, ученый указывает на выход страны из Евросоюза как на вероятную причину. «В новостях постоянно говорили о Brexit, слишком много неопределенности, большое количество споров, — сказал он. — Возможно, людям требовалась моральная поддержка, но мы не можем говорить об этом с уверенностью».

17 ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, что с напряжением во время обсуждения соглашения о выходе страны из Евросоюза ей помог виски. Напиток после пятичасовых переговоров по условиям сделки ей налил муж Филипп.

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