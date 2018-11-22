Британский министр назвал возможную причину отмены Brexit

Brexit может не состояться, если парламент Великобритании не одобрит соглашения по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом заявил министр финансов королевства Филип Хаммонд в эфире телеканала ITV.

«Если сделка не будет одобрена парламентом, то у нас сложится политически хаотичная ситуация. Такой хаос мог бы привести к тому, что Brexit может и не быть», — сказал он.

Министр отметил, что плавный выход из ЕС обошелся бы Великобритании в «десятки миллиардов фунтов стерлингов».

14 ноября стали известны финальные договоренности Мэй по Brexit. Согласно им, выход страны из Евросоюза позволит ей вести независимую торговую политику и заключать сделки с третьими странами. Лондон также будет придерживаться мер урегулирования, утвержденных ЕС, в сфере защиты прав рабочих, правил окружающей среды и субсидировании предприятий государством.

Решение о выходе Великобритании из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.

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