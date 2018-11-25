Евросоюз утвердил соглашение о выходе Великобритании

Лидеры 27 государств Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе одобрили проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

Как отмечает Reuters, главам стран потребовалось около получаса, чтобы подписать договор на 600 страниц, устанавливающий условия выхода Великобритании из Евросоюза, а также 26-страничную декларацию, в которой излагаются будущие торговые отношения сторон. Следующим шагом будет утверждение сделки британским парламентом.

Многие лидеры на экстренном саммите в Брюсселе выразили недовольство по поводу Brexit. «Никто не выигрывает от этого — мы все проиграли», — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он также добавил, что, если в Великобритании не одобрят сделку, дальнейших уступок со стороны Евросоюза не будет. «Мы сделали все, что могли», — заключил политик.

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Ранее 25 ноября Тереза Мэй обратилась к британцам с просьбой поддержать согласованный с ее кабинетом проект сделки с Евросоюзом об условиях Brexit. Она заявила, что 29 марта 2019 года Соединенное Королевство покинет Европейский союз и начнется новая глава в жизни народа Великобритании.

Решение о выходе Великобритании из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.

Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, затем начнется переходный период, который продлится 21 месяц. В течение этого времени Великобритания остается в едином европейском рынке и Таможенном союзе ЕС. Однако, если страны не смогут договориться о новом соглашении, переходный период продлят.

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