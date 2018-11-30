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Мэй обвинили в «отравлении атмосферы» G20

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Антироссийское заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заведомо отравляет рабочую атмосферу G20 d Буэнос-Айресе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства РФ в Лондоне.

По его словам, события в Керченском проливе были провокацией, организованной Киевом. «Поэтому неясно, что имеет в виду британский премьер, когда говорит о необходимости деэскалации ситуации», — говорится в сообщении.

На саммите G20 Тереза Мэй призвала Россию освободить корабли и моряков ВМС Украины, которые были задержаны российскими пограничниками. Она также заявила о приверженности Лондона санкционному давлению на РФ.

25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были взяты под стражу. В ответ на это Киев ввел военное положение в некоторых областях Украины.

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