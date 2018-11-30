Трамп проигнорировал Путина

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не поприветствовали друг друга во время общего фотографирования на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше Трампа, но последний прошел на свое место, не обратив внимания на российского лидера.

После этого главы государств направились в зал, где проходило первое пленарное заседание. Как сообщили журналисты, Путин шел впереди Трампа и они не пересеклись. Отмечается, что хозяин Белого дома прибыл на первое заседание мероприятия с опозданием.

В зале пленарного заседания Путин поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом, в то время как Трамп общался с другими участниками мероприятия.

— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) 30 ноября 2018, 15:33

На «пленарке» Трамп и Путин будут сидеть далеко друг от друга: между ними места отведены наследному принцу Саудовской Аравии, президенту Южноафриканской Республики Сирилу Рамафосе, турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Ранее 30 ноября сообщалось, что российский и американский лидеры после отмены переговоров не будут проводить встречу «на ногах». Днем ранее Трамп отменил встречу с Путиным, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами. Ожидалось, что лидеры двух стран встретятся в ходе саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были взяты под стражу. В ответ на это Киев ввел военное положение в некоторых областях Украины. Сенат США единогласно обвинил Москву в агрессии.

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