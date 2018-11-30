Трамп отказался встречаться с Путиным «на ногах»

Президент США Дональд Трамп не будет встречаться с российским лидером Владимиром Путиным «на ногах» в ходе саммита «Большой двадцатки» в Аргентине. Об этом РИА Новости сообщил представитель Белого дома.

По его словам, разговора на полях между главами государств не планируется.

Незадолго до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп, возможно, встретятся во время саммита «Большой двадцатки» в Аргентине, несмотря на отмену официальной встречи.

29 ноября Трамп отменил встречу с Путиным, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами.

Ожидалось, что лидеры двух стран встретятся в ходе саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были взяты под стражу. В ответ на это Киев ввел военное положение в некоторых областях Украины. Сенат США единогласно обвинил Москву в агрессии.

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