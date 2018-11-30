Россия объяснила отмену Трампом встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным скорее по внутриполитическим причинам, а не из-за инцидента в Керченском проливе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

В Москве считают, что «провокация, устроенная Киевом», не была реальной причиной отмены переговоров. «Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США», — сказала дипломат. По словам Захаровой, именно она была «доминирующей при принятии решения».

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Американский лидер сообщил об отмене встречи с Путиным в Буэнос-Айресе 29 ноября. До этого Трамп грозился отменить встречу из-за российской «агрессии». Тогда же представитель Кремля Дмитрий Песков заверил журналистов, что подготовка переговоров продолжается, так как официального уведомления об их отмене со стороны Вашингтона не поступало.

Ожидалось, что лидеры двух стран встретятся в ходе саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были отправлены под стражу. В ответ на это Украина ввела военное положение. Сенат США единогласно обвинил Москву в агрессии против Украины.

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