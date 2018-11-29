Порошенко воспел Трампа после отмены его встречи с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко похвалил американского коллегу Дональда Трампа за решение отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в четверг, 29 ноября, в своем Twitter-аккаунте.

«Вот как поступают великие лидеры», — отметил он.

Ранее в четверг Трамп объявил об отмене встречи с Путиным в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

Ожидалось, что главы государств побеседуют на саммите G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

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25 ноября ФСБ сообщила, что три украинских военных корабля нарушили морскую границу и опасно маневрируют в российских водах. Российские пограничники задержали их вместе с 24 моряками. ВМС Украины заявили, что суда совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь, о чем сообщили заранее. Президент Петр Порошенко ввел на Украине военное положение.

По информации ФСБ, украинские корабли зашли в территориальные воды России, которые были таковыми еще до включения Крыма в состав страны. Киев не признает российский статус полуострова и, соответственно, вод вблизи него, а также считает незаконным строительство Россией моста через Керченский пролив в том числе с точки зрения морского права.

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