Трамп отреагировал на ситуацию в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ситуацией в Керченском проливе. Об этом сообщает Reuters.

«Как бы то ни было, нам не нравится то, что там происходит. Надеюсь, ситуация придет в норму», — сказал Трамп. По его словам, европейские лидеры работают над этой проблемой.

По данным агентства, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделает все возможно для разрешения конфликта между Москвой и Киевом. Об этом она рассказала во время телефонных переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

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26 ноября Совет безопасности ООН отказался обсуждать ситуацию в Керченском проливе. Во время выступления на экстренном заседании Совбеза заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что действия сотрудников ФСБ были направлены на защиту границ в Керченском проливе по праву территориальной принадлежности.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование. Киев в ответ на это ввел военное положение в ряде регионов страны на 30 дней.

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