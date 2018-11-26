Совбез ООН отказался обсуждать ситуацию в Керченском проливе

Совет Безопасности ООН заблокировал обсуждение ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 26 ноября.

Против рассмотрения вопроса выступили семь членов Совета, «за» проголосовали четыре, еще четыре воздержались. С таким заявлением выступила представитель КНР, которая председательствует в Совбезе в ноябре.

Ранее 26 ноября сообщалось, что Москва запросила срочный созыв Совета Безопасности ООН в связи с провокационными действиями украинских военных в черноморской акватории. До этого об аналогичных намерениях заявлял постпред Украины Владимир Ельченко.

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25 ноября ФСБ задержала в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины, которые зашли в территориальные воды Крыма и начали выполнять опасные маневры. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Киев, не признающий принадлежность Крыма и его территориальных вод к России, настаивает, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Украинские власти сочли инцидент актом военной агрессии. Президент Петр Порошенко объявил, что намерен ввести военное положение в стране. Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности.

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