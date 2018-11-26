Россия высказалась в Совбезе ООН о ситуации в Керченском проливе

Россия осуществила свое право на защиту границ в Керченском проливе, когда три корабля ВМС Украины зашли в территориальные воды Крыма и начали выполнять опасные маневры. Об этом заявил первый заместитель постпреда страны при ООН Дмитрий Полянский, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, передает в понедельник, 26 ноября, «Интерфакс».

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Он подчеркнул, что суда нарушили не только Международное морское право, но и общее право, включая Устав ООН. Полянский также призвал членов Совбеза не одобрять действия властей Украины.

«Если данные трибуны продолжат использоваться для покрытия военных провокаций украинского режима и для обвинения России, (...) авторитету Совета будет нанесен непоправимый урон», — заявил представитель России.

Он также отверг обвинения Украины в милитаризации Азовского моря. «И это все при том, что никаких планов по созданию там новой военно-морской базы у России нет», — подчеркнул Полянский.

Ранее в понедельник Совбез ООН отказался обсуждать ситуацию в Керченском проливе. Запрос об этом поступил из Москвы. Против его рассмотрения выступили семь членов Совета, «за» проголосовали четыре, еще четверо — воздержались.

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25 ноября ФСБ задержала в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины, которые зашли в территориальные воды Крыма и начали выполнять опасные маневры. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Киев, не признающий принадлежность Крыма и его территориальных вод к России, настаивает, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Украинские власти сочли инцидент актом военной агрессии. Президент Петр Порошенко объявил, что намерен ввести военное положение в стране. Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности.

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