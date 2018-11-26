Западных «спонсоров» призвали угомонить истерику в Киеве

Россия призывает страны Запада угомонить украинских политиков, пытающихся заработать политические очки на ситуации в Керченском проливе. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим доминиканским коллегой в понедельник, 26 ноября.

«Жестко призываем западных спонсоров Киева все-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине», — сказал он.

Глава МИД добавил, что Киеву в целом нужно вести себя адекватнее. По его словам, западным спонсорам периодически становится неудобно за идеи, в которые выливаются интересы украинского руководства.

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Ранее Лавров отметил, что Москву не волнует вопрос введения в ее отношении новых санкций из-за ситуации в Керченском проливе.

25 ноября патруль пограничного управления ФСБ задержал в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины, которые зашли в территориальные воды Крыма и начали выполнять опасные маневры. В ФСБ назвали произошедшее провокацией. Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Командование ВМС Украины заявило, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Украинские власти назвали произошедшее актом военной агрессии, в стране хотят ввести военное положение.

Украина не признает принадлежность к России Крымского полуострова и морской территории вокруг него.

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