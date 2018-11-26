Кремль отреагировал на инцидент в Керченском проливе

Инцидент с украинскими кораблями в районе Керченского пролива является опасной провокацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Речь идет об очень опасной провокации, конечно, она требует особого внимания, особого разбирательства», — сказал Песков на брифинге в понедельник, 26 ноября, добавив, что события в проливе будут по инициативе Москвы рассматриваться в Совете Безопасности ООН.

Он добавил, что Министерство иностранных дел России готовит специальное развернутое заявление о ситуации.

В воскресенье, 25 ноября, ФСБ сообщила, что три военно-морских корабля Украины нарушили границу, движутся к Керченскому проливу и совершают опасные маневры в российских водах, не подчиняясь законным требованиям. Киев заявил, что суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» направляются из Одессы в Мариуполь, о чем сообщалось заранее. При этом российский приграничный корабль протаранил буксир «Яны Капу». Россия перекрыла Керченский пролив и подняла боевую авиацию. Вечером ФСБ задержала украинские суда, применив оружие. Три моряка были ранены, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы. Украинские власти назвали произошедшее актом военной агрессии, в стране хотят ввести военное положение.

Украина не признает принадлежность к России Крымского полуострова и морской территории вокруг него.

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