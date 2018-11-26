Москва сочла реальным возврат к гонке вооружений

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) может запустить новую гонку вооружений. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков на брифинге. Трансляция велась на странице ведомства в Facebook.

По словам Рябкова, основная угроза — это опасность, что к подобной гонке скатятся целые регионы. Причем в таком случае она будет «многосторонней и на новом технологическом уровне», считает он.

Представитель МИД отметил, что это вполне реально с учетом деструктивной политики США, особенно на охваченном конфликтами Ближнем Востоке. Он указал, что современные системы «гораздо более дестабилизирующие», чем существовавшие во время заключения Договора о РСМД.

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Кроме того, Рябков подчеркнул, что в арсенале России нет ракет, которые противоречили бы соглашению, а обвинения США в нарушениях оторваны от фактов. «США используют свой традиционный прием: сфабрикованные обвинения носят нематериальный характер, поэтому не требуют подтверждения», — сказал он.

21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из договора о РСМД от 1987 года, который не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Трамп пообещал «развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ заявил, что это фактически является объявлением намерения ввязаться в гонку вооружений. Возможность принятия нового договора в Кремле отвергли.

Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении условий Договора о РСМД.

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