Российские базы на Кубе назвали фантастикой

В МИД России считают фантастикой информацию о новых российских военных базах на Кубе. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента ведомства Александр Щетинин, передает РИА Новости.

«Мы ненаучную фантастику не комментируем», — заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее издание Daily Star написало, что Запад встревожен возможным появлением российских военных баз на Кубе. Как сообщили в исследовательской организации The Jamestown Foundation, предпосылкой для подобных опасений стал визит

председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса в Москву и его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Наблюдатели сочли, что это может означать грядущее восстановление закрытого 16 лет назад радиоэлектронного центра в Лурдесе и строительство новых баз «для наблюдения за активностью США в Карибском регионе».

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2 ноября Путин сообщил, что на Кубе будет установлена наземная станция системы ГЛОНАСС.

21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из договора о РСМД от 1987 года, который не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Трамп пообещал «развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ заявил, что это фактически является объявлением намерения ввязаться в гонку вооружений. Возможность принятия нового договора в Кремле отвергли.

Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении условий договора о РСМД.

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