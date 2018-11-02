Россия и Куба совместно осудили США

Москва и Гавана осудили использование односторонних и противоречащих международному праву принудительных мер в международных отношениях. Об этом говорится в совместном заявлении сторон. Его приняли по итогам переговоров президент России Владимир Путин и председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Лидеры выразили «особое неприятие применения таких мер для смены законных правительств, в том числе через экономическое удушение или дестабилизацию внутренней обстановки в странах», говорится в заявлении об общих подходах в международных делах.

В документе указывается, что односторонние санкции, бездоказательные обвинения и отказ от выполнения обязательств дестабилизируют обстановку и препятствуют нормальному развитию наций. Кроме того, подобные меры негативно влияют «на гражданские отрасли экономики, усугубляют социальные и гуманитарные проблемы, являясь инструментом политического давления», считают Путин и Диас-Канель Бермудес.

Материалы по теме За доллар в час На Острове свободы есть все, кроме интернета. Виновата Америка Нищий рай Куба тянется к Америке и забыта Россией. Кастро — всё

Как отмечается, российский лидер подтвердил солидарность с кубинским народом в борьбе за отмену экономической, торговой и финансовой блокады США против Кубы. Председатель кубинского Госсовета в свою очередь осудил применение США и другими странами-членами НАТО к России нелегитимных и несправедливых принудительных мер и неправомерных санкций. Стороны также приветствовали принятие Генассамблеей ООН резолюции о необходимости прекратить блокаду Кубы.

1 ноября Генеральная Ассамблея ООН в 27-й раз приняла резолюцию, которая призывает Вашингтон прекратить полувековую экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы. Решение поддержали 189 государств, против традиционно проголосовали США и Израиль.

США ввели блокаду в отношении Гаваны в 1960 году после того, как в результате революции к власти на Кубе пришли повстанцы во главе с Фиделем Кастро. В Вашингтоне посчитали, что новая власть является авторитарной, а на острове ограничиваются основные свободы и права человека, подвергаются репрессиям политические оппоненты режима.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!