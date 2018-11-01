Мир в 27-й раз призвал США разблокировать Кубу

Генеральная Ассамблея ООН в 27-й раз приняла резолюцию, которая призывает США прекратить полувековую экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы. Об этом сообщает ТАСС.

Решение поддержали 189 государств, против традиционно проголосовали США и Израиль. При этом не были приняты поправки в документ, предложенные Вашингтоном. В резолюции страны призывают предпринять необходимые шаги по отмене «блокадных» законов и мер в кратчайшие сроки, передает РИА Новости.

Агентство также отмечает, что на экране не отобразился голос Украины. В то же время ее представитель несколькими минутами ранее голосовал по вопросу внесения поправок в резолюцию.

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В июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о частичном отказе от политики своего предшественника Барака Обамы в отношении Кубы. Речь шла, в частности, о запрете деловых операций лиц в юрисдикции США с кубинскими военными структурами. В то же время он оставил в силе многие дипломатические достижения Обамы, в том числе работу посольства в Гаване.

Обама и глава Кубы Рауль Кастро в декабре 2014 года объявили о начале постепенной нормализации отношений между странами. Были восстановлены дипломатические связи, возобновлены регулярные коммерческие полеты, ослаблен ряд антикубинских санкций. Вместе с тем наложенное американскими властями после революции 1959 года торговое эмбарго действует до сих пор.

США ввели блокаду в отношении Гаваны в 1960 году после того, как в результате революции к власти на Кубе пришли повстанцы во главе с Фиделем Кастро. В Вашингтоне посчитали, что новая власть является авторитарной, а на острове ограничиваются основные свободы и права человека, подвергаются репрессиям политические оппоненты режима.

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