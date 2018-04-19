США остались недовольны новым руководителем Кубы

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Мигель Диас-Канель и Рауль Кастро

Соединенные Штаты разочарованы избранием Мигеля Диас-Канеля новым председателем Госсовета Кубы. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

«Мы не удивлены избранием Мигеля Диас-Канеля. Мы разочарованы тем, что правительство Кубы предпочло заглушить независимые голоса и сохранить свою репрессивную монополию на власть, а не позволить гражданам сделать осмысленный выбор на свободных, справедливых и конкурентных выборах», — огласила она позицию Вашингтона.

Ранее 19 апреля Национальная ассамблея — высший орган государственной власти — избрала президентом республики Мигеля Диас-Канеля. Его кандидатуру поддержали 603 члена парламента из 604. Диас-Канель с 2013 года занимал должность первого заместителя председателя Госсовета Кубы.

В декабре 2017-го тогдашний лидер Кубы Рауль Кастро заявлял, что не будет претендовать на высшую должность в третий раз. Он возглавлял республику с 2008 года. До этого с 1959 года страной фактически руководил его старший брат Фидель Кастро.

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Предыстория: На Кубе закончилась эпоха Кастро
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