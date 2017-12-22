Рауль Кастро назвал дату своей отставки

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро сказал, что покинет свой пост в апреле будущего года. Заявление он сделал 21 декабря на заседании Национальной ассамблеи народной власти, сообщает Juventud Rebelde.

«Когда 19 апреля будет сформирован новый состав Национальной ассамблеи народной власти, завершится мой второй и последний срок на посту главы государства и правительства. У Кубы появится новый председатель», — заявил Кастро.

Материалы по теме Несвобода вместо свободы Что стоит за новым охлаждением отношений США и Кубы

86-летний Рауль Кастро возглавляет страну с 2008 года, когда с должности ушел его старший брат Фидель, правивший Кубой на протяжении 50 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!