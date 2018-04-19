На Кубе закончилась эпоха Кастро

На Кубе закончился почти 60-летний период правления семейства Кастро, передает Reuters.

Национальная ассамблея — высший орган государственной власти — избрала президентом республики Мигеля Диас-Канеля. Как стало известно в четверг, 19 апреля, его кандидатуру поддержали 603 члена парламента из 604.

Голосование прошло на первом заседании избранной в марте этого года ассамблеи. Члены парламента также сформировали Госсовет, в который вошел 31 депутат. Они в свою очередь назначили своего председателя — нового главу государства.

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Диас-Канель с 2013 года занимал должность первого заместителя председателя Госсовета Кубы. Он считался основным кандидатом на пост президента.

В декабре 2017-го тогдашний лидер Кубы Рауль Кастро заявлял, что не будет претендовать на высшую должность в третий раз, писала газета Juventud Rebelde. Он возглавлял республику с 2008 года. До этого с 1959 года страной фактически руководил его старший брат Фидель Кастро.

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