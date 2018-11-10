США открестились от размещения своих ракет в Европе

Соединенные Штаты Америки пока не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает РИА Новости.

«В обозримом будущем у США нет планов размещать в Европе ракеты, запрещенные договором РСМД. Это вопрос глобальной стратегии для альянса и для Соединенных Штатов. Мы проводим очень тесные консультации с союзниками по этому поводу и очень оптимистично настроены в отношении общей позиции», — сказал он.

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По словам Болтона, на данный момент договором о РСМД связаны только две страны в мире, и Россия его нарушает, а сам договор устарел. Однако Китай, Иран, Северная Корея, Индия, Пакистан им не связаны.

«По нашим оценкам, у Китая, к примеру, от трети до половины всех их баллистических и крылатых ракет нарушают положения договора о РСМД. Эти ракеты угрожают нашим союзникам в Восточной и Юго-Восточной Азии», — пояснил советник президента. Он отметил, что у Ирана «еще больше баллистических ракет средней дальности, чем у Китая», и это угрожает всем европейским странам.

21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из договора о РСМД от 1987 года, который не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысяч километров. Трамп пообещал «развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ заявил, что это фактически является объявлением намерения ввязаться в гонку вооружений. Возможность принятия нового договора в Кремле отвергли.

Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении условий договора о РСМД.

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