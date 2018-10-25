Россия защитит ракетный договор в ООН

Россия будет защищать договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в ООН. Такое заявление сделал замглавы российского МИД Сергей Рябков в эфире «Первого канала».

«Сегодня в первом комитете Генеральной ассамблеи ООН Российская Федерация вносит проект резолюции в поддержку сохранения договора. Посмотрим, как страны, в том числе союзники США, поведут себя в этой ситуации. Что возобладает: забота о безопасности или союзническая солидарность?», — сказал он.

«Будут поводы пить шампанское, если мы остановим разрушение архитектуры международной безопасности, которую упорно осуществляет администрация [президента США Дональда] Трампа», — добавил Рябков.

Материалы по теме Победителей не будет Америка начинает новую ядерную гонку. Чего бояться России?

24 октября президент России Владимир Путин заявил, что желает обсудить решение Вашингтона о выходе из ДРСМД лично с Трампом.

20 октября американский лидер заявил о выходе своей страны из ДРСМД. По его словам, он был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Он добавил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем.

В российском МИД отвергли возможность заключения нового ракетного договора и предупредили США об ответных мерах, не исключая, в том числе, их военно-технический характер.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!