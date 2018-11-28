Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

«Может быть, встречи не будет. Мне не нравится эта агрессия. Я ее совсем не хочу», — заявил он. Трамп отметил, что определяющим фактором в его решении станет «полный отчет» от команды по национальной безопасности по поводу произошедшего в Керченском проливе.

Ранее американский лидер уже выразил недовольство ситуацией в акватории пролива. Он надеется, что она придет в норму. По его словам, европейские лидеры уже пытаются разрешить кризис.

25 ноября в территориальных водах Крыма в районе Керченского пролива пограничный патруль ФСБ России задержал три корабля ВМС Украины. Киев воспринял это как «акт военной агрессии», Москва заявляет о нарушении украинскими моряками российской государственной границы.

Встреча лидеров России и США планируется в рамках саммита G20 в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Трамп и Путин обсудят всю проблематику отношений двух стран.

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