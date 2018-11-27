Раскрыты темы встречи Путина с Трампом

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудят на встрече в Аргентине всю проблематику отношений двух стран. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает ТАСС.

По его словам, переговоры на полях саммита G20 в Аргентине станут развитием дискуссии в Хельсинки. Лидеры обсудят также вопросы контроля над вооружением и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее 25 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что подготовка встречи Путина и Трампа не требует особых усилий, и сенсационных инициатив не готовится. Глава МИД подчеркнул, что сторонам необходимо начать «неполитизированную работу, без всякой идеологии».

Встреча лидеров России и США состоится в рамках саммита G20 в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

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