Кремль оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Аргентине

Существует вероятность, что запланированная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине не состоится. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Меняются постоянно обстоятельства и у американских коллег. Возможно, они будут меняться и у нас, поэтому сейчас пока каких-то железобетонных договоренностей нет», — сказал Песков о возможной встрече двух лидеров в Аргентине.

Он отметил, что в аргентинских СМИ появилась информация о планах Трампа сократить программу своего визита на саммите до одних суток.

Полноформатные переговоры Путина и Трампа в Париже были отменены сторонами по просьбе французского президента Эммануэля Микрона. Однако российскому лидеру удалось переговорить с американским коллегой в ходе торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Путин заявил журналистам, что беседа прошла «хорошо».

Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Трамп обсудил с Путиным, Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими главами государств ядерный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Путин также отдельно переговорил в кулуарах Елисейского дворца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в столице Финляндии Хельсинки. В целом, включая беседу тет-а-тет, она продлилась почти четыре часа. Стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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