Путин пообщался с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что ему удалось переговорить с американским лидером Дональдом Трампом в ходе визита в Париж. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщает «Интерфакс».

Журналисты поинтересовались у Путина, покидающего Елисейский дворец после обеда, смог ли он пообщаться с президентом США, на что российский лидер ответил утвердительно. Он также отметил, что беседа прошла «хорошо».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин также отдельно переговорил в кулуарах Елисейского дворца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает агентство. Отмечается, что это первая встреча лидеров двух стран после инцидента с российским самолетом Ил-20, который в сентябре был сбит ракетой сирийской системы ПВО, отслеживавшей израильский истребитель F-16 Fighting Falcon.

Ранее источник в российской делегации сообщил РИА Новости, что Путин и Трамп не смогли поговорить в Елисейском дворце за рабочим завтраком в честь глав делегаций, приехавших на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. По его информации, это произошло из-за того, что Елисейский дворец поменял рассадку гостей перед началом трапезы, в результате чего президенты сидели друг напротив друга.

8 ноября стало известно, что Трамп не планирует отдельно встречаться с Путиным в Париже 11 ноября. До этого помощник российского президента Дмитрий Ушаков заявлял, что встреча лидеров во французской столице будет короткой.

Кремль анонсировал встречу Путина и Трампа 23 октября. Позднее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон лично выступил против переговоров, чтобы они не «затмили мероприятия», посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в столице Финляндии Хельсинки. В целом, включая беседу тет-а-тет, она продлилась почти четыре часа. Стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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