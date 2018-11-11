Разговору Путина и Трампа помешали

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не смогли поговорить за рабочим завтраком в Елисейском дворце, состоявшемся по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает в воскресенье, 11 ноября, РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.

По его информации, это произошло из-за того, что Елисейский дворец поменял рассадку гостей перед началом трапезы. «В итоговой версии президенты сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить», — пояснил он.

Изначально предполагалось, что рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном будет сидеть Трамп, потом Путин, а рядом с ним глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В итоге же возле российского лидера вместо президента США сидел генсек ООН Антониу Гутерриш, с которым они обсудили общеевропейские проблемы.

Ранее Трамп подтвердил, что отдельной встречи с Путиным в Париже у него не запланировано. До этого помощник российского президента Дмитрий Ушаков заявлял, что встреча лидеров во французской столице будет короткой.

Кремль анонсировал встречу Путина и Трампа 23 октября. Позднее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон лично выступил против переговоров, чтобы они не «затмили» мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в столице Финляндии Хельсинки. В целом, включая беседу тет-а-тет, она продлилась почти четыре часа. Стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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