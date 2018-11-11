Путин показал Парижу свой «Кортеж»

Президент России Владимир Путин во время визита в Париж по случаю празднования 100-летия окончания Первой мировой войны будет передвигаться на лимузине российской марки Aurus, выпускающей автомобили в рамках проекта «Кортеж». Автомобиль встречал главу государства у самолета в аэропорту Шарль де Голль в воскресенье, 11 ноября.

Как сообщает ТАСС, первое из торжественных мероприятий, которое посетит Путин в Париже, пройдет у Триумфальной арки, где находится Могила Неизвестного солдата — памятник воинам, погибшим в сражениях в 1914-1918 годы. После церемонии российский лидер и другие высокие гости направятся в Елисейский дворец, где состоится рабочий ланч от имени французского президента Эммануэля Макрона.

Планируется, что во время пребывания в Париже Путин возложит цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, которые в годы Первой мировой войны сражались вместе с французскими войсками на территории Франции. Отмечается, что график президента не предполагает отдельных двусторонних встреч или переговоров с главами других государств.

В октябре сообщалось, что Путин познакомил с автомобилями проекта «Кортеж» президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, когда тот прибыл для переговоров в Россию. В частности, российский лидер предложил египетскому коллеге опробовать на ходу короткобазный седан «Сенат».

Впервые автомобиль проекта «Кортеж» продемонстрирован 7 мая во время инаугурации Путина. В дальнейшем он получил название «Сенат-лимузин». Также в линейку на данный момент входят седан «Сенат» и минивэн «Арсенал».

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