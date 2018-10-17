Президент Египта оценил «Кортеж» Путина

Президент России Владимир Путин познакомил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с российскими автомобилями проекта «Кортеж», которые выпускаются под брендом Aurus. Об этом в среду, 17 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, по окончании переговоров, которые лидеры двух стран провели ранее в среду, они направились на «Сочи Автодром». Туда президенты добрались вместе на удлиненном лимузине на базе модели «Сенат», которую использует российский президент.

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На автодроме глава Минпромторга Денис Мантуров продемонстрировал Путину и Сиси и две другие модели Aurus: короткобазный седан «Сенат» и минивэн «Арсенал». После этого российский лидер предложил своему египетскому коллеге опробовать седан на ходу, и они вместе прокатились по трассе.

Впервые автомобиль проекта «Кортеж» был продемонстрирован 7 мая во время инаугурации Путина. В дальнейшем он получил название «Сенат-лимузин». Также в линейку на данный момент входят седан «Сенат» и минивэн «Арсенал».

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