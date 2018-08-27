В «Кортеже» Путина появится новая модель

Проект «Кортеж», объединяющий российские автомобили для первых лиц государства, пополнится компактным кроссовером, пишет РБК. Работа над ним уже началась.

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Созданием нового автомобиля занимается Центр стиля НАМИ (Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института). «Можно сказать, что стилистическая разработка уже закончена. Сейчас идет доработка элементов с конструкторами. Мы плотно работаем с испытателями, конструкторами, производственниками, решая нюансы и отдельные маленькие элементы», — рассказал в интервью изданию глава центра Юрий Черненко.

По его словам, новая модель будет стилистически схожа с уже существующими, будет «иметь с ними одно лицо». В базовой комплектации предполагается пятиместный салон, но в будущем не исключен и семиместный вариант.

Впервые автомобиль проекта «Кортеж» был продемонстрирован 7 мая во время инаугурации президента Владимира Путина. В дальнейшем он получил название «Сенат-лимузин». Также в линейку на данный момент входят седан «Сенат» и минивэн «Арсенал». Вся линейка выпускается под брендом Aurus.

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